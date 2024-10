L'interdiction des téléphones à l'école suscite des inquiétudes: va-t-on vers le "jeu du chat et de la souris"?

Depuis plus de 24 heures, c’est le débat qui anime toute la Belgique. Le GSM sera interdit à l’école, de la maternelle à la rhéto, à partir de la rentrée prochaine. Si beaucoup d’experts s’accordent sur les bienfaits de cette interdiction pour les enfants, les profs, eux, semblent plus partagées. Ce matin dans l’émission de Benjamin Maréchal sur Bel RTL, une enseignante évoquait le "jeu du chat et de la souris" que cette interdiction allait provoquer. "On passe déjà notre temps à chercher les élèves qui se cachent pour fumer. Et maintenant, on va devoir traquer ceux qui utilisent leur téléphone".

Cette mesure sera-t-elle du boulot en plus pour les professeurs ou pour les éducateurs ?

C'est un risque, s'est exclamé Roland Lahaye, le secrétaire général de la CSC enseignement. Il va falloir gendarmer et face à des adolescents, parfois en crise, ce ne sera pas une mince affaire.