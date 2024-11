Manifestation massive à Bruxelles ce jeudi: "L'austérité nuit gravement à la santé", scandent des milliers de personnes

Les travailleurs du non-marchand manifestent ce jeudi à Bruxelles pour réclamer plus de moyens et stopper la pénurie de personnel. Plusieurs milliers de personnes sont rassemblées pour attirer l’attention des décideurs politiques.

Un cortège de plusieurs milliers de personnes, venues de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre, s'est élancé ce jeudi matin dans les rues de Bruxelles afin de réclamer plus de ressources et d'attention pour le secteur non-marchand, selon une estimation des syndicats, réunis en front commun.

Le cortège a entamé son trajet, en musique, vers 11h00 aux abords de la gare de Bruxelles Nord pour rejoindre la place Poelaert, en passant par le mont des Arts ou la place royale. Coups de sifflet et pétards ont retenti, tandis que des manifestants ont entamé des chants comme: "Arizona, on n'en veut pas".