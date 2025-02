Manifestation nationale ce jeudi: aucun avion ne décollera ou n'atterrira

Lundi, Brussels Airport et Brussels South Charleroi Airport avaient déjà annoncé qu'ils annulaient tous les vols de passagers au départ prévus jeudi car ils allaient être confrontés à un manque de bagagistes et d'agents de sécurité.

Les contrôleurs aériens de skeyes seront en grève jeudi de 6h45 à 22h15 dans le cadre de la manifestation nationale contre les projets du nouveau gouvernement. C'est ce qu'indiquent mardi le syndicat ACV Transcom et la société qui gère l'espace aérien belge. Celui-ci restera dès lors fermé jusqu'à 7.500 mètres d'altitude et aucun avion ne pourra décoller ou atterrir à travers tout le pays, tant à l'aéroport national de Zaventem qu'aux aéroports régionaux de Charleroi, Liège, Anvers ou Ostende.

Les contrôleurs du trafic aérien entendent eux aussi se montrer solidaires de la manifestation nationale et des autres travailleurs concernés, explique l'ACV Transcom. "Il est certain que les graves attaques contre les secteurs publics et le personnel de l'administration fédérale, de l'enseignement, des chemins de fer, etc. montrent clairement qu'un front fort est nécessaire pour repousser ces attaques contre les secteurs publics et leur personnel du secteur public", assène le pendant flamand de la CSC Transcom.

Selon le syndicat chrétien, le trafic aérien sera toutefois possible pendant l'action pour les avions en détresse, les vols à caractère humanitaire, les vols de recherche, de sauvetage ou médicaux et les vols visant à assurer la sécurité de l'espace aérien.