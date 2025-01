Marine est surprise du nombre de congés pédagogiques de ses enfants: y a-t-il une limite annuelle?

Marine vient de recevoir un message de l’école de ses enfants. Elle apprend qu’il y a deux journées pédagogiques le mois prochain et nous demande s’il y a une limite de jours par an.

C’est le pouvoir organisateur qui fixe ces jours. L'Administration générale de l'Enseignement explique que ces journées pédagogiques permettent aux équipes éducatives de se former et de partager des pratiques professionnelles et d’apprentissage.

Elles concernent tous les niveaux d’enseignement allant du maternel au secondaire spécialisé.

En plus de ces journées, il peut y avoir des journées supplémentaires où les cours sont suspendus. Le gouvernement peut décider d’ajouter des jours de formation. L’école aussi, en raison de circonstances exceptionnelles.