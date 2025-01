Maternelle, primaire, secondaire... : combien coûtent nos élèves à la Fédération Wallonie-Bruxelles?

Une part significative de ce budget, soit 7 milliards, est spécifiquement destinée à la rémunération du personnel éducatif. Frédéric Delfosse souligne cependant une précision importante : "Ce montant comprend les enseignants des écoles primaires et secondaires, mais n'inclut pas les professeurs universitaires, rémunérés via des enveloppes distinctes." Une donnée qui reflète également l’envergure de la main-d'œuvre concernée par ce secteur stratégique.

Chaque niveau d’enseignement dispose d’un financement proportionnel à ses besoins. A titre d'exemple, si l'on prend 100 euros dépensés par la Fédération, environ 10 euros vont à l’enseignement maternel, 20 euros au primaire et 36 euros au secondaire. Cette différence s’explique par des structures et des besoins pédagogiques distincts. Ainsi, le coût annuel par élève est estimé à environ 5 000 euros pour la maternelle, 5 800 euros en primaire, et atteint 9 000 euros pour un élève de secondaire.

Comparé à d’autres régions et pays, le financement de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles révèle diverses disparités. "Par rapport à la Flandre, on observe des montants similaires en chiffres absolus, mais l’effort financier reste plus important en Wallonie-Bruxelles, reflétant des contextes socio-économiques divergents", rapporte encore notre journaliste. Sur le plan international, les coûts annuels par élève en Belgique, oscillant entre 10 000 et 15 000 euros, se rapprochent des niveaux observés aux Pays-Bas ou en Allemagne, mais surpassent ceux de la France, où les dépenses sont nettement moindres.

Avec des dépenses équivalant à 5,6 % du Produit Intérieur Brut (PIB), la Belgique se hisse parmi les pays qui investissent le plus dans leur système éducatif, se classant au huitième rang mondial. Bien que cet investissement soit significatif, il suscite néanmoins des interrogations. "Les moyens sont indéniablement considérables, mais leur utilisation reste sujette à débat. L’efficacité de l’organisation générale du financement semble problématique", rapporte Frédéric Delfosse. Selon lui, cette répartition des ressources pourrait être optimisée pour maximiser leur impact réel.

En conclusion, le financement de l’enseignement en Belgique met en lumière un paradoxe frappant. Bien que de vastes moyens soient mobilisés pour ce secteur, cela ne suffit pas à répondre aux revendications croissantes concernant les conditions de travail et les exigences pédagogiques. Cet état de fait alimente les tensions actuelles et souligne la nécessité de repenser les priorités budgétaires pour garantir un enseignement à la fois efficace et soutenable pour tous.