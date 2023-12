Maxime Carabin est le Paralympique de l'année

Le Liégeois de 22 ans a remporté le référendum annuel auquel ont pris part 213 journalistes sportifs professionnels mais aussi 34 anciens lauréats, qui ne sont plus actifs.

Carabin a devancé de justesse avec 341 point la cavalière de para-dressage Michèle George, 49 ans, déjà récompensée en 2014 et l'an dernier. Sacrée en 2023 double championne d'Europe, elle a reçu 334 points. Roger Habsch, un autre para-athlète en fauteuil lui aussi champion du monde et lui aussi originaire de la province de Liège, vainqueur du 200 m et vice-champion du monde du 100m en classe T5, complète le podium (319).