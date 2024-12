"On n'a pas le choix": l'offre de la SNCB modifiée, comment réagissent les navetteurs?

La SNCB a changé son offre de trains pour 2025. Elle est augmentée de près de 2%, et complétée par la remise en service de 220 trains par semaine précédemment supprimés.

Des changements importants pour les navetteurs de la SNCB : l'offre de train est augmentée, mais certaines lignes seront désormais plus longues. Cela a un impact direct pour certains usagers qui avaient des habitudes et des horaires qu'il va falloir maintenant adapter.

Il y a une augmentation globale du nombre de trains, 220 en plus par semaine. Chaque année en décembre, cette offre est adaptée en fonction de l'infrastructure ferroviaire, du matériel roulant et du personnel disponibles. L'horaire de certains trains est adapté. Cette année, l'augmentation de l'offre est complétée par la remise en service de 220 trains qui avaient été temporairement retirés de l'offre depuis 2022, en raison d'une importante pénurie de personnel à la suite de la crise sanitaire.

Les horaires de certains trains sont également adaptés. Les trains IC entre Liège-Guillemins, Ans, Waremme et Bruxelles suivent par exemple désormais un itinéraire différent et s'arrêtent également à Brussels Airport. Le temps de trajet entre Waremme et Bruxelles augmente dès lors de 13 minutes, ce qui est compensé par une option supplémentaire pour se rendre à Bruxelles, avec une correspondance en gare de Landen.

"Il faut calculer tout ça et s'organiser"

Ce matin, en gare de Tirlemont, les navetteurs constatent que les délais seront parfois plus importants. Pour rejoindre Bruxelles, certains trains vont désormais passer par l'aéroport de Zaventem, ce qui rajoute 10 à 15 minutes de temps de trajet. Il vaut donc mieux s'organiser.