"On n'en peut plus": Pauline est bloquée en Sicile avec d'autres Belges suite à un problème technique d'un avion TUI

Pauline (prénom d'emprunt pour préserver l'anonymat) est pour le moment coincée en Sicile. La jeune femme devait prendre un vol entre Palerme et Bruxelles ce vendredi à 10h50 avec le tour-opérateur TUI. Elle nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous car l'avion ne pouvait pas décoller à cause d'un problème technique. "Nous sommes rentrés dans l'avion et puis nous avons attendu plus d'une heure", soupire-t-elle. "On voyait qu'il y avait un problème. Après divers tests, on nous a dit qu'il fallait descendre et qu'on ne partirait sans doute pas aujourd'hui."

Le porte-parole de TUI a confirmé ce problème technique à HLN. "Nous avons encore besoin d’un peu de temps pour que l’avion soit à nouveau prêt à voler", dit-il en précisant qu'il s’agit d’un avion de la compagnie aérienne allemande LEAV. "Nous allons maintenant chercher des hôtels le plus rapidement possible."