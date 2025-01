Panne sèche à la Défense: tous les blindés belges équipés de canon sont.... en réparation

Selon une enquête de Het Laatste Nieuws, l'armée belge est actuellement dans une situation quelque peu préoccupante: si un conflit venait à éclater, elle ne disposerait d'aucun véhicule blindé équipé d'un canon. Les 127 Piranha, les véhicules les plus lourds de l'armée, sont presque tous à l'arrêt pour des raisons techniques.

Les Piranha, commandés en 2008 par l'ancien ministre de la Défense André Flahaut (PS), présentent des problèmes liés au poids des canons de 90 millimètres qui y sont installés. Ce calibre, inhabituel pour l'OTAN, avait déjà suscité des inquiétudes au sein de la Défense à l'époque. Malgré les avertissements et le refus de l'Inspection des Finances, André Flahaut avait passé outre et commandé ces véhicules. Les craintes étaient fondées, une enquête menée par De Morgen révèle que le canon est en effet trop lourd et provoque des dommages au véhicule.