Partir en vacances en last minute: est-ce vraiment un bon plan?

Les vacances d'été ont déjà débuté mais vous n'avez peut-être pas encore réservé votre séjour. Certains clients préfèrent ce qu'on appelle le last minute. Cela réduit l'offre mais il est parfois possible de trouver de bons plans et de bonnes affaires. Alors est-ce toujours le cas, à l'étranger mais aussi en Belgique ?