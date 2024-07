Faut-il sortir de l'autoroute pour faire le plein d'essence sur la route des vacances?

Une conductrice va dans le même sens. "C'est abusé, c'est énorme", dit-elle. "Avant c'est vrai que c'était encore plus cher, à 2 euros. Ça a diminué et puis ça remonte. On n'a rien compris, on ne sait même plus aller en vacances."

C'est un passage parfois obligatoire au grand dam de votre portefeuille. Sur l'autoroute, le prix de l'essence a de quoi en énerver plus d'un. "Par rapport à Liège, aux autres villes, je trouve qu'ici c'est super cher", dit un automobiliste. "Ça me revient déjà à 50 euros alors que j'ai une petite voiture."

Moins cher ailleurs?

Mais est-ce vraiment moins cher ailleurs? Nous décidons de prendre la route direction la station la plus proche et le constat est surprenant. Nous sommes seulement à 5 kilomètres de l'autoroute et ici pour faire un plein de 60 litres, le gain est de 10 euros. Le litre de diesel coûte 16 centimes de moins que dans la station autoroutière voisine. Et cela n'a pas échappé à Joël, friand de bonnes affaires. "Ça vaut la peine de gagner quelques centimes parce que les vacances, quand on avait 1 euro de plus, c'était 1 euro de plus", dit-il.

Pourquoi cette différence?

L'explication, là voici. D'abord, le coût d'exploitation est plus élevé sur autoroute. "Les magasins, les stations d'essence doivent être ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas besoin hors autoroute et il y a moins de concurrence", dit Emmanuel Cécille, conseiller Energie et Environnement BRAFCO.

Comptez en moyenne 15 % d'augmentation pour le carburant sur autoroute.

Pareil en France

Un constat qui se vérifie aussi en France. Si vous prenez la route vers le sud cet été, n'oubliez pas les hypermarchés qui bordent les autoroutes. Ils cassent les prix pour attirer les clients. "Attention tout de même à ne pas trop vous éloigner", prévient Shirley Delannoy, chercheuse à l'institut belge pour la sécurité routière. "Je dirais qu'au-delà de 10 à 15 kilomètres, vous allez probablement plus perdre de l'argent qu'en gagner. Si vous prenez un détour que tout le monde prend, vous risquez aussi de vous trouver dans un embouteillage qui n'était pas prévu. Et tout ça, bien entendu, ça va consommer."