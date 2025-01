Pénurie de talents en Belgique: quels sont les profils les plus recherchés par les entreprises?

Sur les 525 employeurs sondés par ManpowerGroup, 72% affirment éprouver des difficultés à remplir les postes vacants. Près d'un sur cinq (17%) disent même faire face "à de grandes difficultés", ressort-il mercredi de l'enquête annuelle sur les pénuries de main-d'oeuvre de la société de ressources humaines.

Quels profils sont-ils recherchés ?

Si tous les secteurs sont concernés, ceux des activités financières et de l'immobilier (80% à éprouver des difficultés), des services publics et de l'éducation (79%), de l'industrie manufacturière (76%), de l'énergie (76%) et de l'IT (74%) sont les plus confrontés à la problématique.