Pierre-Olivier Beckers présidera la commission de coordination des JO d'hiver 2030

L'ancien président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) est âgé de 64 ans. Il avait présidé cette même commission de coordination (entre le CIO et le comité d'organisation local) à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024.

"Grâce à cette expérience, il a acquis une connaissance approfondie de la gouvernance et du système sportif français et a établi d'excellentes relations avec les autorités françaises à tous les niveaux, avec les organisations sportives, notamment le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), et avec la société dans son ensemble", souligne le CIO.