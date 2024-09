Plus de 10.000 personnes ont visité le salon Valériane à Namur

Il y avait en cette édition 2024 quelque 220 exposants. L'événement était animé par des conférences et ateliers.

"L'affluence de visiteurs nous prouve une fois de plus que tous nos actes de consommation méritent d'être réfléchis dans le respect de l'humain, du vivant et de l'environnement. Depuis des décennies, Nature & Progrès, association organisatrice du salon Valériane, construit main dans la main, avec producteurs et consommateurs, une agriculture respectueuse de notre santé et de celle de la Terre", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Les exposants ont parfois été eux-mêmes surpris par l'engouement, écoulant leur stock plus vite que prévu. Au-delà des ventes, le salon a également permis de créer des synergies entre exposants.