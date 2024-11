Plus de pub pour de l'alcool sur TikTok et Snapchat dès 2025 chez nous: une pratique vouée à disparaitre partout?

Partager:

La pub pour l’alcool va-t-elle bientôt disparaitre ? Le conseil de la publicité a en tout cas décidé de donner un tour de vis.

A partir de janvier 2025, il n’y aura plus de pub pour l’alcool sur les plateformes comme Tik Tok et Snapchat. La pub ne pourra plus non plus faire appel à des personnalités connues ou des influenceurs et elle ne pourra pas être vue dans un périmètre de moins de 150 mètres autour des écoles. Pour éviter que le jeune public ne soit en contact avec ces promotions, la pub pour l’alcool sera également interdite à la télé avant 21 heures. Des mesures saluées par les experts de la santé mais sans enthousiasme démesuré car une question continue de se poser : moins de pubs pour l’alcool, cela va vraiment empêcher les jeunes de boire ? À lire aussi La fille de Nathalie et Rinaldo a été tuée par un chauffard alcoolisé: faut-il des peines plus lourdes pour ce type de délit?

Ce conseil de la publicité n'est pas très connu du grand public mais son nouveau président voudrait que ça change. Pour ce nouveau départ, Marc Frederix veut redynamiser ce lobby avec une philosophie nouvelle : il veut inciter à une consommation plus saine et plus raisonnée. C'est son souhait mais, selon Marc De Duve d'Univers Santé, ce n'est qu'une façon de se montrer sous son meilleur jour. "Ce conseil de la publicité, ce n'est qu'un organe d'auto-régulation dont les décisions sont appliquées sur base volontaire, il n'a pas en effet de pouvoir contraignant et ne peut imposer de sanctions juridiques", explique-t-il. Ce conseil a adopté une nouvelle convention en matière de publicité pour l'alcool, en concertation avec les fédérations Horeca, Comeos, Vinum et Spiritus, les Brasseurs belges, etc. Une nouvelle convention qui n'engage que ceux qui voudront bien la respecter. À lire aussi Les brasseurs et les marques d’alcool profitent-elles des 24h vélo pour faire leur pub ?