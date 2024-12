"Plus de stress et moins d'autonomie": les étudiants ne pourront plus travailler jusqu'à 600 heures par an

Raphique a 22 ans. Il est étudiant dans une école de commerce. Son temps libre, il le passe en partie dans ce fast-food depuis deux ans. Près de 600 heures par an. Mais à partir de 2025, il ne pourra plus en passer que 475 heures, maximum. Une mauvaise nouvelle pour cet étudiant. "Ça va rajouter un stress parce que les études ne se limitent pas seulement au minerval. On a laissé la buse à payer, les déplacements, le matériel. Pour ceux qui sont par exemple dans une école informatique, on doit avoir du matériel assez performant. Donc voilà, principalement du stress et après être moins autonome. Parce que qui dit moins d'argent dit, on va devoir demander cet argent par exemple à nos parents."

Ça va être difficile pour nous aussi

Pour Barbara, la responsable de l'établissement, aussi, la réduction de 20 % du temps de travail permis pour les étudiants a un impact direct. "Ça va être assez difficile pour nous parce que ce n'est pas facile de recruter dans l'HORECA. On a besoin de la main d'œuvre des étudiants. Les étudiants sont flexibles, ils sont là pendant les vacances scolaires, le week-end. C'est une main d'œuvre assez facile. Le fait d'avoir moins d'heures, on va devoir recruter beaucoup plus et on va devoir former beaucoup plus."