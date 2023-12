Plusieurs lots d'huîtres retirés de la vente après des cas d'infections alimentaires en France: faut-il s'inquiéter en Belgique?

Un week-end très important aussi pour les producteurs d'Huîtres français, qui déchantent à la veille du réveillon. En raison de plusieurs cas d'infections alimentaires, de nombreuses huîtres ont été retirées de la vente en France. Après celles du bassin d'Arcachon, ce sont les huîtres de Normandie qui sont touchées. Des huîtres qui pourraient provenir de GrandCamp Maisy et qu'un habitant du Hainaut a repéré hier dans son supermarché. A-t-il raison d'être inquiet ?

À quelques jours de la Saint-Sylvestre, les amateurs d'huîtres se ruent dans leurs supermarchés afin de les consommer lors du réveillon de nouvel an. Cependant, les consommateurs veillent à leur provenance : "J'ai entendu ce matin que les huîtres de France, d'Arcachon et de Normandie pouvaient donner des gastros. J'ai donc pris celles de Zélande", indique une cliente d'un supermarché. "J'en ai mangé la semaine dernière pour Noël et elles étaient excellentes, je suis donc venue en rechercher", nous explique une autre amatrice d'huîtres.

Faut-il s'inquiéter ?

Via notre bouton-orange Alertez-nous, Eddy nous a fait part de ses inquiétudes par rapport à des huîtres normandes, dont leur origine pourrait être une zone concernée par les rappels. "J'ai acheté des huîtres jeudi venant de Normandie. Peut-être de Grandcamp-Maisy. Y a-t-il un risque pour nous ?", demande-t-il. Dans cette situation, c'est à la France de gérer les choses. L'organisme de santé publique peut publier une alerte internationale, mais pour l'instant, aucune inquiétude. Aline Van Den Broeck, porte-parole de l'AFSCA, précise : "À l'heure où je vous parle, la Belgique ne semble pas concernée par ces lots d'huîtres".