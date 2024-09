Plutôt Anderlecht, le Standard ou encore… l'Antwerp? Voici le club de football belge qui compte le plus de hooligans

Le Grand Format RTL info de ce soir s'intéresse au hooliganisme. On y découvre, entre autres, le témoignage de Stéphane, membre d'un club de hooligans anderlechtois depuis 30 ans. Il révèle les coulisses de ce monde très secret. Justement, quel club belge compte le plus de hooligans?

Ensuite, il y a La Louvière dont les hooligans viennent prêter main forte à ceux d'Anderlecht, avec qui ils ont des liens d'amitié. Suivent le club de Bruges, Genk, le Standard et Charleroi.

Ils sont deux: Anderlecht et l'Antwerp , selon le commissaire Boucar, aussi appelé Monsieur hooligan du foot belge. Ce sont les clubs qui ont les noyaux durs les plus importants.

Dans les autres clubs, ce sont plutôt des Ultras, à ne pas confondre avec les hooligans.

Les ultras sont fanatiques de leur équipe, mais quand ils vont au stade, ce n'est pas pour chercher la bagarre. Ce qui compte pour eux, c'est défendre le blason. Il arrive parfois qu'ils basculent vers la violence, si on les agresse ou si on touche à ce blason qu'ils chérissent particulièrement.

