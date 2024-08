Pour Charlotte Englebert, une médaille de bronze aurait le goût de l'or

"J'ai confiance en cette équipe", a lancé "Lotte", avant d'aborder la déception résultant de la défaite contre la Chine mercredi soir (1-1, 3-2 so). "Ce matin, l'ambiance avait changé, tout le monde était déjà concentré. Ce sera le dernier match avec cette équipe, qui est assez spéciale." En effet, Barbara Nelen et Aisling D'Hooghe ont déjà annoncé qu'elles arrêteraient leur parcours international.

"Contre l'Argentine, on va laisser tout ce qu'il nous reste comme énergie sur ce terrain. Ce serait tellement beau de récompenser nos efforts par une médaille de bronze. Si on la décroche, elle aura un goût d'or. Et si on y arrive pas, on devra se dire qu'on est dans le dernier carré des Jeux", a expliqué celle qui joue à Den Bosch, insistant sur les éliminations des grandes nations que sont l'Allemagne et l'Australie aux portes du dernier carré.