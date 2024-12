Pour encourager le dépistage des cancers masculins, cet urologue propose une idée originale: "C'est une manière différente de l'affichage"

Un urologue du Centre hospitalier Picura a composé et réalisé une chanson pour sensibiliser le public à l'importance du dépistage des cancers masculins et à la prévention du suicide chez les hommes. Depuis plusieurs années, c'est le mois de novembre qui est choisi pour mener des actions en faveur de la santé masculine.

Une musique pour sensibiliser à l'importance du dépistage des cancers masculins, c'est l'idée de Philippe Uystepruyst, urologue. Son but, comme il l'explique, était avant tout de diffuser le message d'une manière différente de d'habitude. "Il s'agit d'une manière différente de l'affichage dans les hôpitaux, et ce, pour essayer de diffuser l'information auprès d'un public un peu plus large".

L'ensemble de l'argent généré grâce à l'écoute en ligne de la chanson sera reversé à l'association Movember, contraction des mots "moustache" et "November". Les hommes sont, en effet, invités à se laisser pousser la moustache pendant 30 jours.