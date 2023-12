Près de 30.000 personnes marchent à Bruxelles pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza: des organisations dénoncent un "génocide"

Au début de la manifestation, les participants ont formé un drapeau palestinien affublé du slogan "Cessez-le-feu maintenant !". Un mot d'ordre qui résonne également dans le cortège, qui s'est élancé de la gare du Nord et devait rejoindre la gare du Midi, via le boulevard Roi Albert II, le boulevard du Jardin Botanique et les axes centraux du Pentagone. Les manifestant appellent également au boycott d'Israël et à la fin de ce que beaucoup considèrent comme un génocide.

Quelque 27.000 personnes, selon la police bruxelloise, défilent dimanche après-midi dans les rues de la capitale pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les manifestants demandent au gouvernement belge de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contraindre Israël à instaurer un cessez-le-feu "immédiat et permanent". Cette marche de solidarité avec le peuple palestinien est à l'initiative de plusieurs associations de la société civile, dont l'Association belgo-palestinienne (ABP), le CNCD-11.11.11 et l'Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB).

Aux yeux de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), qui regroupe 188 organisations des droits humains à travers le monde, il n'y a en effet pas d'autre mot pour qualifier ce qu'il se passe dans la bande de Gaza, a indiqué Alexis Deswaef, son vice-président. "Le nombre de victimes civiles augmente chaque jour et 60% d'entre elles sont des femmes et des enfants. Toutes les sources d'approvisionnement en eau et en nourriture ont été coupées, il y a un risque de famine, les écoles et les hôpitaux sont bombardés sans discernement". "La Belgique, l'Union européenne et les États-Unis sont tous complices parce qu'ils continuent à fournir des armes", affirme M. Deswaef. "Il existe une convention des Nations unies sur le génocide, qui oblige les États tiers à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir les génocides ou y mettre fin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui", déplore-t-il.

La manifestation se déroule pour l'instant sans incident, bien que des cafés Starbucks et des magasins de vêtements Zara aient été hués par les manifestants. Une vitrine de Zara a également été recouverte d'autocollants et maculée de faux sang. L'enseigne de prêt-à-porter espagnole s'est retrouvée au coeur d'une polémique cette semaine après une campagne de publicité dont les photos ont été critiquées pour ressembler à des images de victimes dans la bande de Gaza.

Une guerre entre Israël et le Hamas a éclaté le 7 octobre, déclenchée par une attaque sanglante perpétrée par le mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza.