Que retenir du passage du pape en Belgique? "Une très grande variété de situations", pour le porte-parole des évêques de Belgique

Malgré un stade Roi Baudouin quasi-comble pour la grande messe dominicale, peu de gens ont suivi le convoi du pape vers le Heysel. Alors qu'on annonçait plusieurs milliers de personnes, seules 300 personnes s'étaient pressées pour apercevoir le pape. Une déception que Tommy Scholtès nuance.

"Honnêtement, aller regarder passer quelqu'un, alors qu'on a seulement été prévenus de cette possibilité il y a quelques jours, et qu'il fallait s'enregistrer, ça devient quand même très difficile. Si j'avais envie de voir passer le Pape, je crois que j'aurais quand même préféré regarder la messe à la télévision. On a l'impression qu'on participe quand même plus à l'événement en participant pendant 2-3 heures à quelque chose qu'uniquement de le voir passer et peut-être ne pas voir grand-chose", conclut le porte-parole des évêques.