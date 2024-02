Sécurité à Bruxelles: "Si on avait réprimé plus tôt la petite délinquance, les zones de non-droit ne se seraient pas développées"

La Ministre évoque des "enjeux criminels importants", notamment sur le "trafic de coke". "Si on avait réprimé plus tôt une série de petite délinquance et d'actes délictueux, on n'aurait pas laissé ce terrain se développer. Donc maintenant on est arrivés à un point où les choses sont plus que cruciales", lâche-t-elle.

Mais Françoise Bertieaux rassure et nuance ses propos. "Quand on veut prendre les choses en main, on n'est jamais à un point de non-retour." La ministre de l'Enseignement supérieur évoque, pour exemple, l'époque où elle a vécu dans un New York qui connaissait une vague de violences et de dangerosité "extrêmement hard", qui a su faire face à ces actes grâce "à une politique de tolérance zéro". "En très peu de temps", la situation est redevenue plus sereine. "Donc à Bruxelles c'est possible."

Il y a cependant plusieurs axes sur lesquels il faudrait travailler pour corriger ces situations de violences, selon la Ministre: travailler l'éducation, notamment à l'école, mais aussi inciter les jeunes à des actions sportives. "Il faut encourager les jeunes à faire du sport et des activités plus saines", souffle François Bertieaux.

Mais cela ne suffira pas à éliminer la délinquance de nos quartiers. "Il faut être très attentif au décrochage scolaire qui fait qu'un certain nombre de jeunes commencent à traîner dans la rue et à ce moment-là", estime la ministre de la Jeunesse. "La drogue aujourd'hui est trop accessible facilement partout (...) Combattre le deal à tous les coins de rue est fondamental."