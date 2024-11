Situation compliquée sur l'E40 en région liégeoise: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

08h42

Situation un peu compliquée en région liégeoise sur l'E40 à hauteur de ROCOURT et ce dans les deux sens de circulation.

Avec un accident entre un camion en direction de l'échangeur de Loncin. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées. Vous ajoutez 30 minutes depuis l'Aire de Mélin.

Dans l'autre sens vers Aix-la-Chapelle, un accident entre deux voitures plus que probablement du à la curiosité s'est produit provoquant 25 minutes de files entre Hognoul et Rocourt et 10 minutes de remontées de files sur l'E42 entre Flémalle et Loncin.

Toujours sur cette E40 mais à l'approche de Bruxelles, on signale un véhicule en panne à hauteur de Sterrebeek et 15 minutes à ajouter entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne.

Sur le ring de Bruxelles on parle toujours de 30 minutes de files entre Expo et Dilbeek vers Halle.