SPF 20 ou 50: à quoi correspondent les indices de protection des crèmes solaires?

20, 30, 50… Il est parfois compliqué de s'y retrouver dans tous ces chiffres inscrits sur les flacons de crème solaire. À quoi servent-ils ?

Ces nombres que vous voyez sont des indices de protection : ils vont de 6 à 50. Plus ce chiffre est élevé, mieux la crème vous protège du soleil et pendant plus longtemps.