Stef Van Campenhout, battu au premier tour du tableau final au fleuret, finit 42e au Caire

Stef De Greef (FIE 86, 26 ans) et Mathieu Nijs (FIE 141, 22 ans) n'ont pas réussi à se qualifier dans le tableau de 256. De Greef n'a remporté que deux duels en poule et a manqué le cut au nombre de touches. Nijs a perdu ses six combats. Ils se sont classés respectivement 173e et 208e.

Dimanche, les trois fleurettistes belges ont prévu de s'aligner dans la compétition par équipes.