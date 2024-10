"Surveillance non-stop": quelles sont les règles qui encadrent les sorties scolaires?

Un jeu de pistes, une expérience d'éveil pour les élèves et un moment qui exige toute la vigilance des deux instituteurs. Le parc de la Louve à Saint-Vaast est grand, plus de deux hectares. Compter les enfants une obsession lors des sorties. "C'est un automatisme", dit Christophe Cogniaux, instituteur de l'école Saint-Martin de Leval-Trahegnies. "Je pense que pour la plupart des enseignants c'est ancré en eux, dès qu'on sort de l'école. Le nombre d'élèves, on compte, on vérifie à ce que tout le monde soit bien là, non-stop."

Pour les sorties courtes, ces normes ne sont pas contraignantes mais rien n'est improvisé. Ce voyage a été préparé durant six mois. "Il y a les petits qui ne sont pas conscients du danger mais on a les grands", dit Coralie Calderone, institutrice. "C'est aussi la force de notre groupe classe, ils sont là pour encadrer les petits et les prendre par la main."

Retour au centre d'hébergement qui comptabilise 2600 nuités par an. L'infrastructure est contrôlée avec des mesures de sécurité strictes. "Les bâtiments sont tout à fait sécurisés", dit Anne Pagani, la directrice du centre d'hébergemnt. "Hors évacuation ou incendie, les bâtiments sont toujours fermés, il y a un concierge qui est ici en permanence, plus évidemment le personnel d'encadrement qui est toujours présent pour les enfants."

Présent et vigilant jour et nuit, il faut anticiper et garder un contact possible avec l'école et les parents à tout moment. "Il faut toujours avoir une oreille attentive, la porte entrouverte pour s'il y a le moindre souci avec les enfants, toujours surveillance non-stop", explique Coralie Calderone.

En cas de problème, c'est la direction de l'école qui est responsable. Jusqu'ici tout va bien, la classe repart demain des souvenirs plein la tête.