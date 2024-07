Travaux au carrefour Léonard: le point sur les nouvelles perturbations attendues ce lundi

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes qui empruntent le tronçon du ring sur lequel se trouve le carrefour Léonard et son tunnel. En travaux depuis plusieurs mois, de nouvelles perturbations arrivent ce lundi. Le point en direct avec notre équipe RTL Info sur place.

La circulation carrefour Léonard était déjà compliquée... Et ce n'est pas terminé. Dès ce lundi, le tunnel du ring intérieur de Zaventem à Waterloo, celui sous le carrefour Léonard, sera fermé à la circulation jusqu'à la mi-septembre.

L'agence flamande des routes et du trafic annonce des retards allant de 30 à 45 minutes, mais il n'est pas impossible que ces retards soient plus longs, puisque de gros embarras de circulation sont à prévoir. Il est d'ailleurs recommandé d'éviter autant que possible d'emprunter ce chemin, puisque cela va durer jusqu'à la mi-septembre.