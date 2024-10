Un accident signalé sur l'E42 à hauteur de Gouy-Lez-Piéton: quel est l'état des routes ce matin?

Du côté de la E42 Mons-Liège, les travaux (ayant débuté lundi) à hauteur de l'échangeur de Thiméon vous ralentissent comme chaque matin entre Courcelles et Thiméon vers Namur. (+10 min). Quelques files aussi sur l'A54 venant de Nivelles entre Luttre et Thiméon.

07h28

L'accident sur la E40 à Affligem vous ralentit toujours

En plus des zones de ralentissements de 10 minutes sur le ring de Bruxelles à l'approche des zones de chantier comme celles d'Anderlecht, du Viaduc de Vilvorde ou du Carrefour Léonard, on constate le début des files sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles, de l'E411 Namur-Bruxelles. L'accident sur la E40 Gand-Bruxelles à hauteur d'Affligem vous ralentit toujours 25 minutes depuis Alost en direction de Bruxelles. On vous prévient aussi de ce nouveau chantier de courte durée dans la région de Charleroi qui a débuté hier soir et qui se terminera demain matin avant les heures de pointe. L' A503 (axe fort emprunté) est fermée à la circulation en direction du Grand Ring de Charleroi (R3). Si vous voulez quitter Charleroi, vous serez invité à emprunter la Nationale 5 ou la Nationale 53 vers le R3.