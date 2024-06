80 animaux maltraités retrouvés à Éghezée: pourquoi les récentes saisies sont problématiques pour les refuges?

Quatre-vingts animaux vivants ont été saisis à Éghezée la semaine passée. Les associations ont également retrouvé de nombreux animaux dans une maison en vente. Des chiens, des poules et des cochons et des reptiles ont été récupérés et répartis dans des refuges déjà saturés.

Le voisinage se doutait que quelque chose n'était pas normal. "Il y a une journée où j'ai voulu dormir, il y avait un chien qui pleurait très fort durant toute la journée", témoigne une riveraine. "Je me suis dit 'Va voir et va sonner à la maison, il y a peut-être un problème, un chien qui est enfermé'..."

En tout, 80 animaux ont été saisis dans des conditions inhumaines à côté de ceux qui étaient déjà morts. Sur place, lapins, chiens, reptiles ou encore des poules retrouvés agonisants. Ils souffrent encore aujourd'hui. "On voit que les poules ont la gale aux pattes", montre Sophie Locatelli, président du refuge "Le rêve d'Aby", association située à Gembloux. "On voit qu'il y a encore des problèmes de déjections sur les pattes, des ongles trop longs, vraiment de la gale... Malgré l'apparence, elle n'est vraiment pas du tout en bon état et ses jours sont encore en danger...".

La situation est particulièrement compliquée pour les refuges suite aux précédentes saisies. Le réseau sature complètement et les sanctions prennent du temps à se mettre en place. L'attente peut parfois aller jusqu'à deux ans. "Le parquet a 71 jours à dater du PV (procès-verbal) pour se saisir du dossier", explique Nicolas Yernaux, porte-parole du service public de Wallonie. "S'il ne le fait pas, on rentre dans une procédure de sanctions administratives et là, c'est le fonctionnaire sanctionnateur qui va prendre une décision. Et ça peut aller effectivement d'une amende jusqu'au retrait du permis de détention d'animaux."