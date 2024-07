Un record interpellant: 46 entreprises ont annoncé des licenciements collectifs depuis janvier

Entre janvier et fin juin, 46 entreprises ont annoncé des licenciements collectifs et 32 procédures ont été clôturées.

Les chiffres n'incluent pas encore les licenciements annoncés chez le constructeur automobile Audi Brussels. Plus de 1.500 emplois devraient être supprimés cette année, et plus de 1.100 l'année prochaine, a annoncé mardi l'entreprise. Il est possible que les 300 derniers emplois disparaissent d'ici la fin de l'année 2025.