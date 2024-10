Un régime végétal et fibreux à l'étude pour les patients cancéreux

Ceux-ci recevront à domicile leur paquet alimentaire sur base hebdomadaire, pendant douze semaines. La boîte contient une sélection de 30 fruits, légumes et noix, accompagnés de conseils nutritionnels d'un diététicien. "Les effets de ce régime sur le système immunitaire et la flore intestinale seront étudiés à travers des analyses de sang et de selles avant le début du traitement, pendant et après l'intervention nutritionnelle, et en cas d'événement indésirable", expliquent jeudi les acteurs du projet dans un communiqué.

"Nous souhaitons vérifier si un régime alimentaire varié, composé d'au moins 30 'plantes' par semaine, peut améliorer la tolérance du traitement chez les patients atteints de cancer et soumis à une immunothérapie", explique Marthe Verhaert, doctorante VUB et oncologue à l'UZ Brussel.