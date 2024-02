Un soulagement pour les uns, une position inacceptable pour les autres: la décision de la Commission européenne sur les pesticides divise

Après la colère des agriculteurs la semaine dernière, les premières réponses politiques commencent à arriver. La Commission européenne a décidé de lâcher du lest sur des règles environnementales. Il était prévu de réduire l'utilisation des pesticides de 50% d'ici 2030, cette disposition est retirée pour le moment.

Une mesure de bon sens pour Cédric Delveaux, agriculteur et vice-président de la fédération wallonne de l'agriculture dans le Brabant, qui souligne les efforts déjà réalisés par la profession. "On arrive à des limites sur le fait de pouvoir intervenir soit sur des maladies fongiques, contre des mauvaises herbes présentes en masse dans nos champs. Donc on arrive à des limites pour produire de la qualité en quantité aujourd'hui", exprime le cultivateur.