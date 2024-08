Un voile blanc visible dans le ciel belge ce lundi: voici pourquoi

Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir l'évolution du nuage. Il traverse l'Atlantique, poussé par un vent.

Pas de panique. Il n'y a aucun danger pour notre santé. "Quand les cendres vont retomber sur les forêts européennes, elles vont fertiliser les océans et les forêts qui vont capter plus de CO2 que d'habitude. Cela permet d'atténuer les dégâts et les émissions de CO2 de ces grands incendies ", précise Xavier Fettweis.

En Belgique, trois phénomènes peuvent perturber notre ciel: les incendies d'Amérique du Nord, le sable du Sahara et les nuages des volcans, plus dangereux. En avril 2010, l'éruption d'un volcan islandais avait, avec les cendres, paralysé le ciel européen pendant plusieurs jours. "Pour les volcans, les cendres sont plus hautes, avec une concentration plus fort et différents matériaux. Ce qui est dangereux pour les moteurs des avions. A cette époque-là, nous n'avions pas de satellites pour observer où se trouvaient exactement ces cendres. Donc, on a préféré fermer l'espace aérien européen", rappelle Xavier Fettweis.

Composé de petites particules de sable ou de cendres, ces aérosols se trouvent à plus haute altitude que la brume et le brouillard. Le phénomène actuel a mis 3 jours pour arriver du Canada. Il sera visible jusqu'à ce mardi après-midi.