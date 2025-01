Une collision entre un appareil civil et militaire pourrait-elle survenir chez nous? Voici comment fonctionnent les contrôleurs aériens

L'accident mortel à Washington soulève beaucoup de questions en termes de sécurité, y compris chez nous. Comment fait-on pour gérer le trafic aérien et limiter les risques quand des appareils civils et militaires sont amenés à se croiser ?

Malgré cette surveillance 24 heures sur 24, le risque zéro n'existe pas. François pilote un hélicoptère depuis 33 ans. Une fois la nuit tombée, les angles morts de l'appareil deviennent de véritables ennemis : "Pour l'hélicoptère, si l'avion est plus haut, comme dans cet habitacle-ci, à cause du plafond et des systèmes qu'on a pour un petit peu nous protéger du soleil pendant la journée, ça peut cacher effectivement l'avion qui arrive dans l'angle mort au-dessus", nous montre-t-il.

Selon François, les espaces aériens belges et américains sont très différents. Le trafic est moins dense chez nous et certaines réglementations sont plus strictes. "Les règles pour le vol de nuit sont plus restrictives que les règles pour le vol de jour. Traverser des axes de piste d'un grand aéroport comme par exemple Bruxelles ne se ferait pas comme ça s'est passé à Washington. On passe beaucoup plus près de l'aéroport, de telle sorte qu'on ne coupe pas un avion à l'atterrissage ou au décollage."

Une gestion différente de l'espace aérien, mais un constat similaire : à l'échelle mondiale, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr.