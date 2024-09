Une fresque de Martine inaugurée à Mouscron: une anecdote inattendue lie l'héroïne de BD à Michael Jackson

À la veille du weekend des Journées du Patrimoine en Wallonie, l'accent est mis cette année sur l'accessibilité des sites aux personnes à besoins spécifiques, leur permettant de découvrir le patrimoine de manière confortable et adaptée. Dans ce cadre, une fresque urbaine en hommage à Martine, l’héroïne emblématique de la bande dessinée, sera inaugurée ce samedi à Mouscron.

Une héroïne qui traverse les générations

Les albums de Martine continuent de séduire des lecteurs dans le monde entier, avec plus de 160 millions de livres vendus. En 2019, une vente aux enchères de dessins originaux de Martine à Paris a atteint la somme impressionnante de 559.000 euros, cinq fois leur estimation initiale.

L'anecdote inattendue : Martine et Michael Jackson

Fait surprenant, Michael Jackson était un grand admirateur de Martine. Le roi de la pop a découvert le personnage par le biais d’un puzzle et a rapidement demandé à Marcel Marlier de collaborer avec lui pour créer des histoires pour enfants.



Marlier, attaché à l’Europe, a poliment décliné la proposition mais a tout de même offert un portrait du chanteur en cadeau.



Pour en savoir plus sur les festivités et découvrir la fresque, rendez-vous aux Journées du Patrimoine ce weekend en Wallonie.