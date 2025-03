"Une prise de conscience": les Wallons jettent de moins en moins de déchets, comment l'expliquer?

Les Wallons font de plus en plus attention à leur consommation et à leurs achats pour générer moins de déchets. C'est une tendance qui se remarque depuis 2018, d'après une étude réalisée par le service public de Wallonie. Quels sont les gestes qui ont évolué et qui permettent de consommer écologiquement ?

Dès votre entrée dans le supermarché, une question se pose : avec ou sans emballage plastique ? 57% des consommateurs préfèrent acheter leurs fruits et légumes en vrac.

C'est une habitude que j'ai depuis pas mal de temps, surtout pour l'environnement

Pour les produits directement emballés, des alternatives sont proposées, telles que les emballages recyclables. Un Wallon sur deux y fait attention, et c'est exactement la raison pour laquelle ce supermarché s'est adapté. "On était en 100% plastique et on est passé sur des emballages qui sont cartonnés avec des films pelliculés. On peut détacher la pellicule plastique, la mettre dans le sac bleu et alors le carton avec le carton", Thibault Reymakers, propriétaire d'une grande surface.