Vous souhaitez partir à l'étranger après votre retraite: comment serez-vous imposé?

Aller vivre à l'étranger une fois retraité: c'est le rêve de beaucoup de futurs pensionnés, dont Jean-Michel. Ce dernier termine de travailler dans quelques mois et aimerait profiter de sa retraite ailleurs. Il nous a contactés via le bouton orange Alertez-Nous pour savoir comment il sera imposé s'il déménage.

À l'étranger, certaines de ce retenues ne s'appliquent plus. D'autres sont soumises à conditions: tout d'abord, la cotisation Assurance maladie Invalidité : il faut la payer si vous résidez dans l'espace économique européen et si vous avez une pension belge. Aussi, si vous partez vivre dans l'EEE, au Royaume-Uni ou en Suisse, vous ne payerez pas la cotisation de solidarité . Concernant le précompte professionnel , vous êtes imposé dans votre pays de résidence.

Les pensions des fonctionnaires publiques sont par contre imposées en Belgique.

Aussi, le Service Fédéral des Pensions précise que "si vous résidez à l'étranger, il est possible que vos retenues sociales et fiscales ne soient pas les mêmes". Ca peut donc être plus avantageux d'aller vivre à l'étranger. Il y a notamment des avantages en Italie et en Grèce, avec des taux de 7%.

Par contre, au Portugal, le régime fiscale favorable aux étrangers est supprimé depuis cette année. A savoir que les destinations préférées des pensionnés belges sont la France et l'Espagne.

Pour que tout soit en ordre, il est obligatoire de prévenir le Service Fédéral des Pensions deux mois avant votre départ, par courrier, en mentionnant votre nouvelle adresse, la date de départ, ou encore s'il est nécessaire de mode de paiement de votre pension.