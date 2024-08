William de Smet gagne un rang et figure à la 8e place en ILCA 7 après quatre régates

William de Smet figure à la 8e place du classement de l'épreuve d'ILCA 7 (ex-Laser) en voile, aux Jeux Olympiques 2024. Après quatre régates, dont deux disputées vendredi lors du deuxième jour de compétition, il totalise 31 points et a grimpé d'un rang par rapport à son classement de jeudi.

De Smet (29 ans) a fini 34e et 4e des deux régates du jour. Son total le place à égalité avec l'Itlaien Lorenzo Brando Chiavarini, 7e, et le Portugais Eduardo Marques, 9e. Le leader australien Matt Wearn a déjà une longueur d'avance avec 15 points, devant le Croate Filip Jurisic et le Péruvien Stefano Peschiera (18 points chacun).