La durée de la garantie légale pourrait augmenter: qu'est-ce que ça change pour votre portefeuille?

Pour mettre en œuvre cette réforme, la Belgique pourrait s'inspirer du modèle néerlandais. Celui-ci prévoit une garantie modulable en fonction de la valeur et de la nature du produit. Ainsi, un téléphone portable pourrait être garanti 2 ans, tandis qu'une machine à laver ou une voiture pourraient l'être 4 ou 5 ans. "Les Pays-Bas, juste pour citer l'exemple, ont déterminé en fait un plancher ou un plafond. C'est-à-dire qu'en dessous de 300 euros, c'est la garantie minimale de 2 ans. Au-delà de 300 euros, on va, pour certains produits, vers une garantie légale de 3 ans", explique Jean-Philippe Ducart.

Enjeu environnemental

Cette extension de garantie représente une avancée significative pour les consommateurs, qui seront mieux protégés en cas de problème. Elle constitue également un enjeu environnemental, en encourageant la fabrication de produits plus durables et en réduisant l'accumulation de déchets. "Tout ça, ce sont des éléments qui font qu'on doit à la fois stimuler la fabrication de produits plus durables dans le cadre de la transition, évidemment, climatique, écologique, mais aussi éviter d'accumuler de plus en plus de déchets", conclut Jean-Philippe Ducart.