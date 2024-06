Comment les Français vont-ils élire leur nouveau Premier ministre?

Les Français vont aller voter ce dimanche pour le premier tour des élections législatives en France, afin d'élire les 577 députés qui formeront l'Assemblée nationale. Leur système électoral est complexe et bien différent du nôtre. On vous l'explique dans ce décryptage.

Elles ont en réalité dû être anticipées après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président français Emmanuel Macron au lendemain des élections européennes. Cette décision fait suite à la lourde défaite de la coalition présidentielle "Ensemble" et à la victoire fulgurante du Rassemblement national. Une première depuis le début de la Cinquième République.

Ce dimanche 30 juin 2024, les Français se rendront aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Le second tour aura ensuite lieu le dimanche suivant, 7 juillet 2024. Des élections qui devaient initialement se tenir en 2027 puisque les députés sont habituellement élus pour un mandat de 5 ans, et que les élections législatives précédentes s'étaient tenues en juin 2022.

Le mode de scrutin en France est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours et par circonscription . Un "scrutin majoritaire à deux tours" signifie que l'élection se déroule souvent en deux étapes . Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir une majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits.

Les députés sont élus sur le principe du suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Tout Français qui atteint l'âge de 18 ans est automatiquement inscrit sur les listes électorales s'il a fait le recensement citoyen à partir de 16 ans. Tous les citoyens ayant le droit de voter peuvent ainsi participer à l'élection, de manière directe et sans intermédiaire.

Le système électoral français est un peu différent du nôtre. En France, le vote n'est pas obligatoire et les élections législatives se déroulent souvent en deux tours. Elles visent à élire les 577 députés de l'Assemblée nationale et donc à composer un nouveau parlement.

"Uninominal" veut dire que chaque électeur ne vote que pour un seul candidat dans sa circonscription, à l'inverse de chez nous, où on peut voter pour plusieurs candidats sur une même liste.

Au second tour, c'est le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui est élu. En cas d'égalité entre des candidats, le plus âgé est élu.

Si aucun candidat n'est élu dès le premier tour, un second tour peut alors être organisé une semaine plus tard. Mais seuls certains candidats peuvent s'y présenter: il faut avoir obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits au premier tour. Si aucun candidat n'a atteint ce seuil, ce sont les deux candidats qui ont eu le plus de voix au premier tour qui se qualifient.

Et "par circonscription" signifie que chaque député est élu dans une circonscription. Le territoire français est, en effet, divisé en différentes circonscriptions électorales et chacune d'elles va élire son représentant (= un député). Il y a en tout 577 circonscriptions pour 577 députés (555 en métropole et 22 outre-mer).

Les circonscriptions sont délimitées par le code électoral et sur des bases démographiques. De cette façon, on s'assure que chaque circonscription représente le même poids avec un nombre identique d'habitants pour respecter le principe d'égalité devant le suffrage. Par exemple, un très gros département est ainsi divisé en plusieurs circonscriptions, il aura donc plusieurs députés.

Comment former une majorité?

Une fois les 577 députés élus, il faut déterminer une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Pour obtenir une majorité absolue, un groupe politique doit atteindre 289 sièges, soit la moitié des sièges plus un. Si ce nombre est atteint, on peut considérer cette majorité comme stable et elle n'aura pas besoin de chercher des alliances pour pouvoir gouverner.

Si les 289 sièges ne sont pas atteints, alors le groupe politique qui a atteint le plus grand nombre de sièges forme ce qu'on appelle une majorité relative. Cette majorité relative ne permet pas de gouverner sans l'accord des autres groupes politiques. Il est alors essentiel pour le groupe politique en situation de majorité relative de trouver des partenaires de coalitions afin d'atteindre les 289 sièges et de former une majorité absolue.

Sans majorité absolue, il est compliqué de pouvoir faire passer des lois et surtout de voter le budget. Un moment très important qui a lieu chaque année en octobre en France et qui peut avoir de lourdes conséquences s'il n'est pas adopté.

Le Président français décide du Premier ministre

Il est aussi important de souligner que le président de la République est complètement libre de nommer le Premier ministre de son choix, et ce, même si son groupe politique n'a pas obtenu de majorité absolue. C'est ensuite à ce Premier ministre de se "débrouiller" pour former un gouvernement avec l'accord des autres groupes politiques et ainsi obtenir une majorité absolue.

Généralement, le Président choisira un candidat Premier ministre capable de former un gouvernement soutenu par une majorité à l'Assemblée nationale. Mais si celui-ci ne parvient pas à former de majorité absolue, les députés élus peuvent alors déposer une motion de censure et si celle-ci est adoptée, le gouvernement devra démissionner.