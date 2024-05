Décryptage - Acheter une maison ou un appartement, est-ce devenu un luxe inaccessible?

Partager:

Devenir propriétaire de son habitation est un rêve qui devient de plus en plus difficile à réaliser pour les Belges. Face à l'augmentation constante des prix, les candidats acheteurs doivent trouver des solutions ou renoncer à leur rêve.

Un bon exemple vaut mieux qu'un long discours : en 1993, avec un salaire moyen, si vous consacriez tout votre salaire à l'achat d'une maison moyenne, il vous aurait fallu travailler pendant 6 ans et trois mois pour vous l'offrir. En 2023, c'est le double de temps qu'il vous faudra pour acquérir cette même maison. L'exemple est encore plus frappant pour les appartements. Il y a 30 ans, ce logement représentait deux ans et demi de travail. Aujourd'hui, il vaut 11 ans et 3 mois de salaire. Le ratio a donc plus que quadruplé.

"Il faut faire des concessions", regrettait Augustin, un jeune acheteur que nous avions rencontré. L'appel aux parents de plus en plus indispensable Face à cette réalité implacable, les jeunes acheteurs, et ceux dont le portefeuille est le plus démuni, se retrouvent bien limités dans leurs possibilités d'achat. Une solution parmi d'autres, mais pas accessibles à tous non plus : demander de l'aide aux parents. En fin d'année 2023, notre grand baromètre RTL info Ipsos Le Soir révélait que la majorité des Belges pensent que les jeunes ne peuvent plus acheter de bien immobilier sans l'aide de leurs parents. Un avis que partagent 76 % des Wallons et 71 % des Bruxellois.

"On le voit très bien dans les visites", constate d'ailleurs Christophe Hendrix, directeur d'une agence immobilière. "La belle-mère donne son avis, le père donne son avis. Parfois, ils participent aux négociations et ils assistent les jeunes parce que les fonds propres doivent être présents." Le type de biens convoités évolue aussi. Au fil des années, les jeunes acheteurs se tournent davantage vers des habitations plus petites et/ou moins bien isolées, qui sont donc moins chères. Vers une crise du logement ? Les Belges sont aussi d'accord en majorité pour dire que les banques doivent diminuer les critères d'apport de fonds propres. C'est le cas pour 65 % et des Wallons et pour 60 % des Bruxellois.