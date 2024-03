Changement de programme: en Wallonie, l'interdiction des véhicules les plus polluants remplacée par des mesures ciblées sur les grandes villes

Pour la ministre, les résultats de l'étude menée entre 2019 et 2023 par l'ISSeP, l'institut scientifique de service public, sont clairs: cette interdiction, élaborée par son prédécesseur Carlo Di Antonio (Les Engagés) et promulguée en janvier 2019, ne se justifie pas d'un point de vue environnemental, a-t-elle expliqué mardi en commission du parlement wallon.

En Wallonie, l'interdiction progressive de circulation des véhicules les plus polluants devrait finalement être remplacée par des mesures ciblées sur les grandes villes. C'est en tout cas ce que proposera "très prochainement" au gouvernement la ministre régionale de l'Environnement, Céline Tellier.

"À la lumière des résultats des travaux de l'ISSeP, l'interdiction progressive de circuler sur l'ensemble du territoire wallon apparait aujourd'hui comme une mesure disproportionnée, difficilement applicable à l'échelle d'un territoire aussi vaste et divers que la Wallonie, et surtout peu efficace pour améliorer réellement la qualité de l'air", a justifié Céline Tellier (Ecolo).

"L'interdiction progressive de circuler sur tout le territoire wallon, sans tenir compte de la distinction entre zone urbaine et zone rurale, m'apparait comme une mauvaise solution pour adresser un problème essentiel: celui de la qualité de l'air. Ce problème subsiste et il est crucial de s'en occuper, en concentrant nos moyens d'action sur les grands centres urbains, là où cette qualité de l'air doit être encore améliorée", a poursuivi la ministre face aux parlementaires.

Dans ce cadre, cette dernière proposera au gouvernement, "dans les toutes prochaines semaines", un avant-projet de décret modificatif et un dispositif de soutien financier aux grandes villes wallonnes par droit de tirage. "Les précisions sur ce dispositif seront communiquées dans la foulée. Mon seul objectif est que nous puissions toutes et tous vivre dans un environnement sain en déployant des mesures efficaces, pertinentes et justes socialement", a conclu Céline Tellier.