En Italie, des femelles requins font des petits...toutes seules

Des chercheurs italiens ont fait état de la première naissance par parthénogenèse, c'est-à-dire sans fécondation, d'un bébé-requin d'une espèce menacée, le Mustelus mustelus ou requin-lévrier commun. "Cette étude rapporte le premier cas de parthénogenèse facultative" chez ce squale classé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme étant en voie de disparition, écrivent les chercheurs dans leur étude publiée cette semaine sur le site Scientific Reports.

Une découverte "remarquable"

Les chercheurs de plusieurs instituts spécialisés du Piémont, de la Ligurie et du Val d'Aoste ont constaté chez deux requins femelles Mustelus mustelus, âgées de 18 ans et vivant depuis 2010 dans un énorme aquarium en Sardaigne, une parthénogenèse chaque année depuis 2020. "Il est remarquable que cette découverte révèle que la parthénogenèse peut se produire chaque année chez ces requins, en alternance entre deux femelles, et exclut de manière concluante le stockage à long terme du sperme comme cause", soulignent les chercheurs.