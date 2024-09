"Les choses ont avancé depuis 5 ans": la Coalition Climat satisfaite des progrès récents mais affirme que les conservateurs tentent de les "freiner"

Une marche pour le climat est organisée ce vendredi 20 septembre au départ de la gare de Bruxelles-Central, à l’initiative de plusieurs collectifs, dont Rise for Climate et Youth for Climate. Les collectifs demandent, une fois encore, le respect de l’accord de Paris et du pacte vert européen, le refus de politiques d’austérité et de pauses climatiques en réponse à la crise mondiale, mais aussi l’arrêt des subventions publiques aux énergies fossiles.

La Belgique a par exemple diminué ses émissions de gaz à effet de serre, mais l’effort doit être poursuivi, selon la Coalition climat qui craint que les politiques réduisent les mesures en faveur du climat.

Quelles avancées?

À quel niveau ont eu lieu ces avancées? "On a eu le pacte vert européen", indique Nicolas Van Nuffel. "L'objectif de décarboner l'économie, de réduire rapidement nos émissions. Ça, c'est acquis."

"Dans le vif du sujet"

Quelle sera donc la suite? "Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet", annonce le porte-parole. "On sent que les lobbies et les conservateurs tentent de nous freiner. On est donc a un moment très important et on doit absolument se remobiliser."

La marche est prévue de 18h30 à 20H. Des concerts et prises de parole seront organisés dès 17h30.