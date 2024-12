Zone de basse émission à Bruxelles: y a-t-il vraiment eu une baisse de la pollution?

La qualité de l'air s'est beaucoup améliorée à Bruxelles. Bruxelles Environnement l'attribue notamment à la zone basses émissions qui interdit les véhicules les plus polluants dans la capitale. Que signifie cette diminution de la pollution ?

Que penser de la qualité de l'air à Bruxelles ? S'améliore-t-elle ? Pour plusieurs personnes interrogées, la réponse est clairement "oui". "Ici à Bruxelles, j'ai senti quand même une belle amélioration. Je suis arrivé il y a trois jours, ici on respire bien quand même", explique un touriste. "J'ai des problèmes d'asthme. Parfois je sens qu'il y a un pic, mais c'est moins qu'avant", reconnaît un Bruxellois.

Une impression confirmée par les chiffres de Bruxelles Environnement depuis l'instauration de la zone de basse émission, appelée aussi LEZ, sur l'ensemble de la région en 2018. La présence d'oxyde d'azote a baissé de 36%, les particules fines de 31% et le black carbon de 65%. "La LEZ est un outil efficace pour agir sur la composition du parc automobile et donc sur la qualité de l'air, mais bien évidemment, les avancées technologiques jouent également leur rôle", explique Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles Environnement. Elle souligne que le transfert modal a aussi son rôle à jouer : "Les personnes qui vont par exemple abandonner leur véhicule avec la prime Bruxellaire par exemple, pour choisir un mode plus durable, le vélo, la bicyclette ou encore à pied".