Info trafic: l'accident sur le ring est résolu, les files commencent à se résorber

08h59 Encore quelques ralentissements sur le ring Sur le ring de Bruxelles, vous devez ajouter 25 minutes en extérieur entre Jette et Anderlecht-Nord vers Halle. En intérieur, également 25 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem et 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Léonard. En venant de Waterloo, il vous reste 25 minutes à ajouter de Mont-Saint-Jean à Léonard. 20 minutes à ajouter sur la fin de l'E19 Anvers-Bruxelles, 10 minutes sur la fin de l'E40 Liège Bruxelles et sur la fin de l'E411 Namur-Bruxleles. Enfin, on notera comme chaque matin des difficultés de circulation sur l'E42 Mons-Tournai entre Péruwelz et Vaulx (Tournai). Vous circulez sur une bande par sens sur les voies en direction de Tournai. Bonne nouvelle, la SOFICO annonce la fin de ces travaux débutés le 12 août dans le courant de la dernière semaine de novembre !

08h39 Les files se résorbent Les files se résorbent sur le ring extérieur suite à cet accident qui a provoqué de très longues files ce matin entre Waterloo et Léonard. Il reste maintenant 25 minutes à ajouter entre Braine-l'Alleud et Léonard. Un autre accident est signalé cette fois sur le ring intérieur au niveau de Halle en direction du Virage de Forest. Vous ajoutez 20 minutes entre Haut-Ittre et Huizingen. Sur l'E411 Namur-Bruxelles, toujours 15 minutes à ajouter entre Overijse et le Carrefour Léonard et 20 minutes entre Corroy-le-Grand et l'Aire de Bièrges avec un véhicule signalé en panne en bande de gauche à hauteur de Corroy-le-Grand (Le dépanneur est en route) Restons sur cette E411 avec cet accident entre 1 camion et 1 voiture à hauteur de Bouge qui obstrue la bande de droite et la sortie. 20 minutes à ajouter entre Daussoulx et Bouge vers le Luxembourg. 10 minutes de répercussion sur l'E42 venant de Charleroi entre l'Aire de Hulplanche et Daussoux. En région de Liège, toujours de forts ralentissements entre l'Aire de Mélin et Cheratte sur l'E40 en direction Loncin (+30 minutes)

08h09 Accident entre un camion et une voiture Même si l'accident avant le Carrefour Léonard vient d'être dégagé, c'est encore très compliqué de rejoindre Bruxelles via le ring extérieur. Toujours 1h15 à ajouter votre temps de parcours entre Mont-Saint-Jean et Léonard. Les axes secondaires sont aussi impactés comme la Nationale 253 Waterloo-Louvain avec 20 minutes à ajouter entre Mont-Saint-Jean et La Hulpe. Cette situation provoque aussi une augmentation du trafic sur le ring intérieur qui vous permet d'éviter le secteur de Waterloo. C'est chargé entre Halle et Anderlecht-Nord (+25 minutes) suite à la zone de chantier qui ne facilite pas le trafic. De forts ralentissements aussi sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et le Carrefour Léonard (+20 minutes). Vous y ajoutez 10 minutes en amont entre Louvain-la-Neuve et l'Aire de Bièrges. Restons sur cette E411 mais dans l'autre sens. Un accident entre 1 camion et 1 voiture est présent à hauteur de Bouge et obstrue la bande de droite et la sortie. 15 minutes à ajouter entre Daussoulx et Bouge vers le Luxembourg. Enfin, en région liégeoise, de longues files aussi sur l'axe fort fréquenté qu'est l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège avec 20 minutes à ajouter entre l'Aire de Mélin et Cheratte.

07h29 Gros ralentissement sur le ring vers Bruxelles Si vous devez rejoindre Bruxelles via le ring extérieur, mieux vaut reporter votre départ car l'accident un peu avant le Carrefour Léonard vous fait ajouter maintenant 1h30 à votre temps de parcours entre Mont-Saint-Jean et Léonard. C'est donc le point noir de cette matinée. Vous ajoutez aussi 15 minutes sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et le Carrefour Léonard. 15 minutes également sur la fin de l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen. Des ralentissements sur l'E40 Liège-Bruxelles au niveau d'Heverlee puis entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+10 min)

07h12 Une heure de retard depuis Waterloo vers la capitale L'accident que nous vous signalions tout à l'heure sur le ring extérieur de Bruxelles en bande de droite à hauteur de Hoeilaart est toujours présent et complique assez fortement votre circulation en venant de Waterloo vers le Carrefour Léonard. Vous devez maintenant prévoir 1 heure supplémentaire entre Waterloo-Centre et le Carrefour Léonard vers Zaventem. (soit sur 9 km) Toujours sur le ring extérieur, les travaux d'Anderlecht vous ralentissent déjà 15 minutes entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle. 15 minutes à ajouter sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle et sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem.

06h41 Un accident à signaler Un accident s'est déjà produit un peu avant le Carrefour Léonard à hauteur de Hoeilaart, lorsque vous venez de Waterloo via le ring extérieur. La bande de droite est obstruée. Vous ralentissez 15 minutes entre Groenendaal et le Carrefour Léonard. Dans l'autre sens, sur le ring intérieur, vous ralentissez déjà 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.