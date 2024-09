Le MR vise le maïorat de Bruxelles et dévoile ses priorités pour le futur: "Cette ville n'a jamais été aussi sale"

Sécurité renforcée avec plus de policiers dans les rues, rétablissement de la propreté dans une ville "très sale" notamment via la mise en place de brigades sur les incivilités, et réorientation d'une partie des programmes de logement public vers l'acquisition dans un souci d'émancipation: le chef de file MR+ à la Ville de Bruxelles, David Weytsman, a fixé jeudi ces balises à l'entrée en majorité de sa formation après le scrutin d'octobre.

La liste libérale regroupe le MR, l'Open Vld, Voor U et des candidats indépendants. Elle a présenté jeudi son programme complet et ses candidats. On a ainsi appris qu'aux côtés de l'ex-bourgmestre François-Xavier de Donnea (47e) et de la présidente des Jeunes MR, Laura Hidalgo (48e), l'ex-premier échevin Alain Courtois (49e) poussera cette liste dont la plupart des noms ont été rendus publics il y a un certain temps.