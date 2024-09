Colocation sensible à Downing Street: le chat Larry a un concurrent

Larry, qui a déjà connu six Premiers ministres, est arrivé à Downing Street le 15 février 2011, avec une mission: débarrasser les lieux des rongeurs.

Mais depuis, le "souricier en chef" âgé de 17 ans, est devenu une véritable attraction et l'un des chats les plus célèbres au monde. Son compte @Number10cat (non officiel) sur X compte plus de 900.000 abonnés.