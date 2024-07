Le nombre de nids primaires de frelons asiatiques augmente en Belgique

Les nids primaires, aussi appelés nids de printemps, ont la taille d'une balle de golf. Ils sont construits par les jeunes reines, souvent dans les jardins, sur les abris, les nichoirs pour oiseaux, et même sur les jeux pour enfants. Ils représentent un risque plus élevé que les nids secondaires, ou nids d'été, souvent construits à plus de huit mètres de haut.

Cette augmentation du nombre de nids est liée à l'augmentation du nombre de frelons asiatiques en Belgique. "L'espèce est en pleine croissance, l'invasion se poursuit", a indiqué Louis Hautier, attaché scientifique au Centre wallon de Recherches agronomique (CRA-W). "Si les conditions sont réunies, les populations vont continuer à augmenter. Il est toutefois encore tôt pour dire quelle sera la densité que l'on va atteindre", a-t-il poursuivi.